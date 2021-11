„Augsburg ist schon jetzt Hightech Standort“

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Herr Ullrich, Sie vertreten die Städte Augsburg und Königsbrunn im Bundestag. Was macht den Wirtschaftsstandort im Süden des Landes so besonders?

Volker Ullrich: Der größte Pluspunkt der Region ist die breite Aufstellung. Der Raum Augsburg ist vor allem durch produzierende Gewerbe und Technologieunternehmen geprägt. Derzeit können wir aber auch beobachten, wie sich Softwareunternehmen hier angesiedelt und entwickelt haben. Dazu kommt die gute Vernetzung der Universität und der Hochschule mit der Wirtschaft. Das macht die Region besonders auch für junge Gründer spannend.

Davon bin ich überzeugt. Einen Vorteil, den Augsburg hoffentlich auch in Zukunft noch ausspielen können wird, ist, dass wir hier ein großstädtisches Umfeld bieten, ohne eine unübersichtliche Großstadt zu sein. Konkret heißt das, dass die Mieten etwa niedriger sind, als in München, die Bürger aber trotzdem von den Verbindungen nach München profitieren können. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Region für immer unverändert wirtschaftlich stabil bleibt. Hierzu braucht es auch ein Bekenntnis der Bundesregierung zum Standort.

In der jüngeren Vergangenheit gab es viele Nachrichten, wonach der Standort von Premium Aerotec in Augsburg gefährdet ist. Das ist ein Problem. Denn Augsburg ist schon ein Hightech-Standort und dieses Attribut dürfen wir nicht verlieren, wenn wir in Zukunft eine starke Hightech-Region bleiben wollen.

Und wie bleiben wir eine starke Hightech-Region?

Als Politiker nehme ich eine Art Vermittlungsrolle ein. Derzeit laufen bereits Gespräche mit der Konzernmutter Airbus. Und diese Gespräche haben erste Erfolge gezeigt. Wir haben klar gemacht, dass wir hier in Augsburg vom Wissenstransfer der verschiedenen Werksteile ebenso profitieren, wie von der langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter. Inzwischen ist die Zerschlagung des Standortes ja vom Tisch. Das werte ich als Erfolg für unsere Region.