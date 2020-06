Augsburg: Bauarbeiten an der Kaufbachbrücke in finaler Phase

Die Kaufbachbrücke in der Siebentischstraße stammt zum überwiegenden Teil aus den 30-iger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Im vergangenen Jahr wurde sie erneuert und für den Radverkehr verbreitert. Nach Abschluss der Brückenarbeiten im November wurden die Baumaßnahmen an der Kaufbachbrücke in Augsburg Ende Mai wiederaufgenommen. Nun beginnt die Schlussphase. Ab Montag, 15. Juni, wird für die finalen Asphaltierungsarbeiten die Siebentischstraße zwischen Friedberger Straße und Hofrat-Röhrer-Straße für drei Tage voll gesperrt. Die Baumaßnahme wird durch den Freistaat Bayern im Rahmen des Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) gefördert.

Parkplatz des Freibades Fribbe wird gesperrt sein

In dieser Zeit ist dieser Teil vom Spickel nur über die Hofrat-Röhrer-Straße zu erreichen. Die Umleitung wird von der Friedberger Straße aus über das Rote Tor, Haunstetter Straße, Inverness Allee und die Hofrat-Röhrer-Straße eingerichtet. In diesem Zeitraum steht auch der Parkplatz des Fribbe Freibades nicht zur Verfügung. Besucher werden gebeten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Freibad zu kommen.

Ersatzhaltestellen für die Buslinie 32

Während der Vollsperrung ist es außerdem notwendig, den Linienweg der Buslinie 32 in Fahrtrichtung Zoo/Botanischer Garten anzupassen. In Fahrtrichtung Zoo/Botanischer Garten wird die Buslinie über die Baumgartnerstraße geleitet. Notwendige Ersatzhaltestellen werden in der Baumgartnerstraße auf Höhe der Inverness Allee und in der Hofrat-Röhrer-Straße auf Höhe der Siebentischstraße eingerichtet. Stadteinwärts bleibt alles wie bisher.

Provisorische Rechtsabbiegespur muss danach rückgängig gemacht werden

Bereits Anfang Mai wurde dieser Plan verkündet, was bedeutet, dass sich die Bauarbeiten im Zeitplan befinden. Nach den finalen Asphaltierungsarbeiten werde die für die „Maßnahme Kaufbachbrücke“ erstellte provisorische Rechtsabbiegespur am Knotenpunkt Hofrat-Röhrer-Straße / Inverness Allee wieder zurückgebaut. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen an.