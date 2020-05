Augsburg: Bauarbeiten an der Kaufbachbrücke gehen weiter

Die Kaufbachbrücke in der Siebentischstraße stammt zum überwiegenden Teil aus den 30-iger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Im vergangenen Jahr wurde sie erneuert und für den Radverkehr verbreitert. Nach Abschluss der Brückenarbeiten im November werden die Arbeiten jetzt wiederaufgenommen.

Halbseitige Sperrung der Brücke

Ab Montag, 25. Mai, wird für drei Wochen der Straßen- und Gehwegverlauf auf der Ostseite an die verbreiterte Brücke angepasst. Für die Arbeiten sei es erforderlich, die Brücke halbseitig zu sperren. Damit ist von der Friedberger Straße aus nur die Einfahrt in die Siebentischstraße möglich. Für die gesperrte Fahrtrichtung von der Siebentischstraße zur Friedberger Straße wird eine Umleitung über die Hofrat-Röhrer Straße eingerichtet. Die Buslinie 32 wird in Richtung stadteinwärts ebenfalls über diese Umleitung geführt.

Vollsperrung für Asphaltierungsarbeiten

Ab Montag, 15. Juni, wird für die finalen Asphaltierungsarbeiten die Siebentischstraße zwischen Friedberger Straße und Hofrat-Röhrer-Straße für drei Tage voll gesperrt. In dieser Zeit ist dieser Teil vom Spickel nur über die Hofrat-Röhrer-Straße zu erreichen. Die Umleitung wird von der Friedberger Straße aus über das Rote Tor, Haunstetter Straße, Inverness Allee und die Hofrat-Röhrer-Straße eingerichtet.

Umleitung für den Busverkehr

Von Montag, 25. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 17. Juni, werden die Busse der Linie 32 in Richtung Innenstadt deshalb umgeleitet. Die Busse fahren über die Hofrat-Röhrer-Straße zur Friedberger Straße. Die Haltestelle „Localbahn“ in Richtung Innenstadt kann in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle ist in der Hofrat-Röhrer-Straße eingerichtet. Während der Vollsperrung werden die Busse auch stadtauswärts umgeleitet. Die Strecke der Linie 32 führt dann über „Margaret“ zur Haltestelle „Hochschule“, an welcher auch die Linien 6 und 35 halten, dann nach links in die Baumgärtnerstraße. Vor der Einmündung Inverness-Allee wird die Ersatzhaltestelle „Th.-Wiedemann-Str.“ eingerichtet. Weiter geht es über die Hofrat-Röhrer-Str. zur Ersatzhaltestelle „Localbahn“ vor der Einmündung Siebentischstraße. Anschließend fahren die Busse die übliche Strecke weiter.

Förderung durch Freistaat

Abschließend wird die für die „Maßnahme Kaufbachbrücke“ erstellte provisorische rechtsabbiegespur am Knotenpunkt Hofrat-Röhrer-Straße / Inverness Allee wieder zurückgebaut. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen an. Die Baumaßnahme wird durch den Freistaat Bayern im Rahmen des Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) gefördert.