asset bauen wohnen: Bauen – effizient & gesund

Seit 1996 entwickelt und realisiert asset Bauprojekte im Großraum Augsburg - München - Nürnberg. Dabei umfasst das Leistungsspek-trum sowohl Bauobjekte in Bauträger- als auch in Generalübernehmereigenschaft.

Worauf legt asset besonderen Wert?

Nachhaltig bei asset heißt, energieeffiziente und gesunde Hauskonzepte zu entwickeln und zu bauen, die unser Klima schützen – vor, während und nach Fertigstellung. Effizienzhaus Plus-Häuser von asset produzieren – mit Berücksichtigung des Haushaltstroms – im Jahresdurchschnitt mehr Strom als sie verbrauchen. Erprobte Simulationsszenarien identifizieren – abgestimmt auf Haustyp und Verbraucherverhalten – die Variante mit dem besten Verhältnis aus Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit. Damit leisten diese Häuser einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz und machen ihre Bewohner unabhängig von steigenden Energiepreisen.

So schön sind asset Effezienz Plus-Häuser.

Für klimaschonende Gebäudehüllen erzielt Holz in der tragenden Konstruktion einen großen Klimaschutzeffekt. Je nach Projekt bieten wir asset-Objekte auch in Holz oder Hybridbauweise an. Als offizieller BauGesund-Partner von BayWa Baustoffe legt asset höchsten Wert auf emissionsarme Materialien und deren fachgerechte Verarbeitung. asset setzt auf Stil und Qualität und auf qualifizierte, motivierte Mitarbeiter vor Ort auf den Baustellen und am Firmensitz in Augsburg. Persönliche Beratung und Flexibilität sind dabei bedeutende Bausteine unserer Firmenphilosophie.

Attraktive Wohnanlage mit 12 Wohneinheiten in Augsburg Hochzoll ( Baubeginn Frühjahr 2020).

Für wen baut asset?

In Zusammenarbeit mit spezialisierten Architekten und Partnern setzen wir Ihre Wohnprojekte und Gewerbeobjekte im vorgegebenen Budgetrahmen um und realisieren auch Fremdentwürfe schlüsselfertig.

Für Familien hat asset jeden passenden Haustyp und attraktive Siedlungskonzepte. Mit intelligenten Nachverdichtungskonzepten beim Um- und Ausbau von Bestandsimmobilien setzt asset auf klimafreundliche, energieeffiziente Weiternutzung mit höherem Wohnkomfort und Wertsteigerung.

Investoren, die eine solide und zukunftsfähige Wertanlage benötigen, erhalten bei asset ein auf sie Zugeschnittenes Angebot für das passende Wohnbau- und/oder Gewerbeobjekt.

asset-Mehrgenerationenkonzepte bieten Jung und Alt, Familien und Singles Wohnangebote, in denen sie selbstbestimmt und doch gemeinschaftlich zusammenleben können.

Seniorenwohnanlagen von asset punkten mit ihrem durchdachten Konzept aus privaten Räumlichkeiten, Gemeinschaftseinrichtungen sowie individuell buchbaren Pflegedienstleistungen. Barrierefreiheit und Komfort, eine attraktive Lage sowie beste Infrastruktur inklusive. Das ist eine solide Wertanlage für den dritten Lebensabschnitt.

Für Grundstückseigner und Kommunen, die mit uns nachhaltige, zukunftsfähige und am Menschen orientierte Bauprojekte entwickeln und realisieren möchten, wollen wir Ansprechpartner sein.

