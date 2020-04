Aktuelle Baustellen im Stadtgebiet Augsburg

Die Arbeiten an einer Stromleitung im Siedlerweg zwischen St. Lukas Straße, Fasanenweg und Hermelinweg sowie die Arbeiten an der Wasserleitung im Bereich zwischen Hammerschmiedweg, St. Lukas Straße und Fasanenweg sind inzwischen abgeschlossen. Als nächstes soll in diesem Bereich die Oberfläche wiederhergestellt werden. Durch diese neue Maßnahme ist der Siedlerweg im oben genannten Bereich für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November an.

Fahrbahn bei Friedberger Straße verengt

Am Dienstag, 14. April, beginnen die Abbrucharbeiten des Stegs in der Friedberger Straße auf Höhe des Schäfflerbachs. Durch den Abriss und Abtransport wird die Fahrbahn – sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärt – auf je eine Spur verengt. Die Friedberger Straße wird in diesem Bereich am Abend des 24. April bis zum 26. April für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Umleitungen aus beiden Fahrtrichtungen kommend sind ausgeschildert. Die kompletten Abrissarbeiten mit Auswirkung auf den Verkehr werden voraussichtlich Ende Mai beendet sein.

Arbeiten an Versorgungsleitungen

Ab Dienstag den 14. April finden in der Weißen Gasse im Bereich zwischen der Pfladergasse und dem Vorderer Lech, beziehungsweise beim Märzenbad, Arbeiten an mehreren Versorgungsleitungen statt. Es werden Fernwärmeleitung, Wasserleitung und Gasleitung erneuert. Dadurch ist die Weiße Gasse, der Vordere Lech beziehungsweise beim Märzenbad im Einmündungsbereich für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Mit anschließenden Straßenbauarbeiten dauert die Maßnahme voraussichtlich bis Mitte Juni an.

Abbiegen von Mühlhauser Straße eingeschränkt

Ab Dienstag, 14. April, finden in der Flughafenstraße an der Kreuzung zu Mühlhauser Straße Straßenbauarbeiten statt. Dadurch ist zeitweise kein Abbiegen von der Mühlhauser Straße aus Richtung Augsburg in die Flughafenstraße möglich. Eine Umleitung wird eingerichtet. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende April an.

Arbeiten an einer Wasserleitung

Ebenfalls ab Dienstag, 14 April, finden in der Gumppenbergstraße Höhe der Einmündung Blücherstraße Arbeiten an einer Wasserleitung statt. Dadurch ist die Gumppenbergstraße Richtung Blücherstraße für den Individualverkehr gesperrt. Auch der Linienverkehr Richtung Blücherstraße wird umgeleitet. In der Kulturstraße wird für den öffentlichen Personalverkehr eine Ersatzhaltestelle eingerichtet und es fallen dort zahlreiche Parkmöglichkeiten weg. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis 18. April an.