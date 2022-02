2G-Plus-Regelung in Bayerisch-Schwaben gekippt

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ließ er die Beschlüsse aus einer Sitzung des Staatsministeriums verlauten. Nachdem erst in der vergangenen Woche gelockert wurde, folgen nun erneut Erleichterungen für die bayerisch-schwäbischen Bevölkerung. Insbesondere für Betreiber von Kultur- und Sporteinrichtungen gibt es Grund zum Aufatmen. Geimpfte und genesene Besucher dürfen wieder ohne negativen Testnachweis Einlass erhalten, denn die 2G-Plus-Regelung fällt.

Diese weitreichende Entscheidung betrifft alle Bereiche, in welchen bislang ein Impf- und Genesenennachweis nicht ausreicht. Dazu zählen neben den Kultur- und Sportveranstaltungen auch Messen, Kongresse sowie Tagungen. Dort bleibt der Zugang ungeimpften Personen weiterhin verwehrt. Somit wird in Bayerisch-Schwaben aus 2G-Plus nur noch 2G. Eine Auffrischungsimpfung ist also nicht mehr nötig, um sich das zusätzliche Testen zu ersparen.

Aber auch Ungeimpfte dürfen wieder vermehrt am öffentlichen Leben teilnehmen. Überall wo 2G gilt, sollen auch die Teilnahme oder der Besuch lediglich über ein negatives Testergebnis möglich sein. Diese Lockerung greift daher unter anderem für Fitnessstudios, Museen, Solarien und in der Gastronomie. Damit könnte das Gast- und Beherbergungsgewerbe wieder einen spürbaren Aufschwung verzeichnen.

Schon am Montag hatte Markus Söder Änderungen für die privaten Einschränkungen bezüglich der Kontaktpersonen angekündigt. Nun folgt die Umsetzung, was für Geimpfte den Entfall jeglicher Anordnungen bedeutet. Weil es für sie keine Argumentationsgrundlage zur Beschränkung gebe, dürfen sie sich wieder mit beliebig vielen Menschen treffen. Da dies für Ungeimpfte nicht der Fall sei, haben die ihnen auferlegten Maßnahmen unverändert Bestand. Zudem wurde die maximal erlaubte Zuschauerkapazität auf 25.000 Zuschauer angehoben. Dennoch dürfen Veranstalter dadurch weiterhin nicht die Auslastungsgrenzen von 50 Prozent in Sportstätten und 75 Prozent in Kultureinrichtungen überschreiten.