2G plus in Bayern: Was bedeutet das genau und wo gilt das?

Was bedeutet 2G plus überhaupt?

Das heißt, nur Genesene und Geimpfte haben Zutritt, und zwar mit einem aktuellen negativen Schnelltest.

Der Freistaat hat wegen der steigenden Infektionszahlen, die 2G plus-Regelung ausgeweitet:

Kulturveranstaltungen (Oper, Theater, Konzerte etc.)

Sportveranstaltungen (als Zuschauerinnen und Zuschauer)

Messen, Tagungen, Kongresse

Freizeiteinrichtungen (z. B. Zoo, Botanischer Garten, Hallenbäder, Thermen, Saunen, Führungen, Fitnessstudios, Solarien, Indoorspielplätze, Sportstätten etc.)

Private und öffentliche Veranstaltungen in nichtprivaten Räumlichkeiten (z. B. Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Geburtstage etc.), soweit nicht Gastronomie.

An alle Paare, die im Standesamt Augsburg heiraten, gibt es hier Infos zu den geltenden Regeln: www.augsburg.de/heiraten.

Wo 2G plus gilt, gelten Personenobergrenzen und es muss der Mindestabstand eingehalten werden können. Außerdem muss auch indoor durchgängig eine Maske getragen werden, auch am Platz.Für private und öffentliche Veranstaltungen in nichtprivaten Räumlichkeiten gilt: Außerhalb der Gastronomie besteht eine kapazitätsbezogene Personenobergrenze (25 Prozent oder Mindestabstand). Die Maskenpflicht gilt nicht am Platz (so wie in der Gastronomie).

Sperrstunde für Gastro, Clubs & Bars bleiben geschlossen

Sperrzeit für die Gastronomie zwischen 22 und 5 Uhr

Clubs, Bars Bordelle und vergleichbare Einrichtungen bleiben geschlossen

Jahres- und Weihnachtsmärkte sowie Volksfeste unterbleiben

Kundenbegrenzung im Groß- und Einzelhandel

Im Groß- und Einzelhandel gilt eine Kundenbegrenzung auf einen Kunden/eine Kundin je 10 Quadratmeter Ladenfläche.