25 Jahre Pionierarbeit: Ingenieursbüro Meteocontrol feiert Jubiläum

Unternehmensfest

Gerd Heilscher ist Mitgründer der Meteocontrol und blickte zum Jubiläum nochmal auf die Firmengeschichte zurück. Foto: Meteocontrol

Am 13. Juli 1998 wurde die IST EnergieCom GmbH in das Augsburger Handelsregister Augsburg eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft war die Stadtjägerstraße 11 in Augsburg. Die Büroräumlichkeiten befanden sich in einer ehemaligen Bäckerei. Gegenstand des Unternehmens war der Betrieb eines Ingenieursbüros auf den Gebieten der Energie-, Mess- und Datentechnik. Diese Tätigkeit schloss auch den Handel mit Hard- und Softwareprodukten ein. Mit der Gründung der IST EnergieCom erfolgte eine zunehmende Konzentration auf das Monitoring und die Visualisierung von Solarstromanlagen. Daraus entwickelte sich heute die mittlerweile 25 Jahre bestehende Meteocontrol.

So feiert Meteocontrol 25 Jahre Firmengeschichte

Zum Jubiläum lud das Ingenieursbüro nun auf das eigene Firmengelände, um mit zahlreichen Wegbegleitern den Meilenstein gebührend zu feiern. Das dafür einleitende Bühnenprogramm eröffnete Rouven Lenhart als Executive Vice President der Meteocontrol GmbH. Anschließend gab Stijn Stevens auf der Sommerparty einen technischen Exkurs in die Geschäftsfelder des Betriebes. Die aus Politik, Wirtschaft und Arbeitsumfeld anwesenden Gäste erlebten daraufhin eine Lobesrede vom bayerischen Staatssekretär Roland Weigert. Für ihn sei Meteocontrol ein Paradebeispiel für die Zukunfts- und Innovationskraft des bayerisch-schwäbischen Mittelstandes. Diese Ansicht teilte ebenfalls seine Folgerednerin Barbara Schretter, die als Regierungspräsidentin von Schwaben stellvertretend auch die Glückwünsche von Bayerns Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder übermittelte.

Gründer blickt auf die Firmengeschichte zurück

Anläßlich des Jubiläums ließ es sich auch Gerd Heilscher nicht nehmen, der Firmenfeier beizuwohnen. Von 1990 bis 2006 war er Geschäftsführer des Unternehmens und an der Gründung der Metecontrol maßgeblich beteiligt. Auf der Bühne teilte er mit den Gästen, wie er die Entwicklung seither wahrnimmt: „Der treibende Gedanke für die Gründung der Meteocontrol war, wie Photovoltaikanlagen so effizient betrieben werden können, dass sie mit fossilen Energiequellen und Kernkraft konkurrieren können. In der Anfangszeit haben wir versucht, den Nutzen für Privatpersonen und Unternehmen greifbar zu machen, indem wir Erträge gemessen und für jeden verständlich visualisiert haben. Ich freue mich sehr, wenn ich sehe, wie sich Meteocontrol weiterentwickelt hat und wie sie die Zukunft der erneuerbaren Energien vorantreibt.“