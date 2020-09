Juzu aus Aichach unterstützt Anna Schaffelhuber Grenzenlos Camp

Im Jahr 2019 war die erste Prämiere des ersten Anna Schaffelhuber Grenzenlos Camps. Dieses Jahr fanden bereits drei Camps in Folge in Burghausen statt – trotz Corona. Ein Hygienekonzept und motivierte Teilnehmer haben dies möglich gemacht. Stattfinden konnte das Event jedoch nur mit Mund-Nase-Masken und Einhaltung des Sicherheitsabstandes. „Wir hatten so viel Spaß – da muss es sein und man vergisst in der schönen Zeit die Masken einfach“, berichtet Valentin, ein Teilnehmer des Camps.

Teilnehmer sollen eigene Grenzen überwinden

In dem Grenzenlos Camp verbringen Jugendliche mit und ohne körperlicher Behinderung eine Woche lang Zeit zusammen, unternehmen etwas, lernen sich kennen und sollen dabei vor allem über sich hinauswachsen. Ein wesentlicher Bestandteil des Camps sei es, die Teilnehmer ihre ganz persönlichen Grenzen überwinden zu lassen. Für die einen ist der Umgang mit körperbehinderten Menschen neu, andere erleben Dinge zum ersten Mal, von denen sie dachten, dass sie das niemals schaffen könnten. Jeder Tag bringe neue Überraschungen und biete Potential, sich selbst und die Mitmenschen besser kennen zu lernen.

Oscar-Prämierung am Ende der Woche

Segelfliegen, Kanu fahren, verschiedene Sportarten, eine Gruselführung auf der Burg oder eine Wanderung mit einem Lama an der Seite sind beispielsweise solche Aktionen. Immer mit dabei ist ein Kamerateam. Denn die Jugendlichen werden in dem Camp auch angeleitet im Umgang mit den neuen Medien. Sie bekommen eine Einführung in die Videoproduktion und lernen zum Beispiel, was bei einer guten Kameraführung wichtig ist. So wird jeder Tag von einer Gruppe aufgezeichnet, vertont und geschnitten. Am Ende der Woche gibt es eine kleine Oscar-Prämierung. Anna Schaffelhuber ist die Initiatorin des Camps und stehe den Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite.