Juzo-Chef bleibt Vorstandsvorsitzender von Eurocom

Personalie

Jürgen Gold, Geschäftsführer der Julius Zorn GmbH, Aichach, wurde als Vorstand der Herstellervereinigung Eurocom wiedergewählt. Foto: Juzo

Eurocom ist die Herstellervereinigung für Kompressionstherapie, orthopädische Hilfsmittel und digitale Gesundheitsanwendungen. Die Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder auf der diesjährigen Mitgliederversammlung, zeige das große Vertrauen der Verbandsmitglieder in ihre Spitze. Für weitere drei Jahre im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Jürgen Gold sowie die stellvertretenden Vorsitzenden.

So reagiert Gold auf seine Wiederwahl

„Wir blicken auf drei spannende Jahre intensiver Zusammenarbeit zurück, die durch das gekennzeichnet sind, was uns als eurocom so stark macht: gebündelte Kompetenz in den Gremien und die Fähigkeit, an einem Strang zu ziehen. Dies ist umso wichtiger, als wir Hilfsmittelhersteller mit der Digitalisierung des Gesundheitsmarktes und extremen Kostensteigerungen Herausforderungen zu stemmen haben, die keine Kleinigkeiten sind. Aufklärung über die therapeutische und gesundheitsökonomische Relevanz medizinischer Hilfsmittel muss dabei die große Klammer unserer strategischen Arbeit sein. Damit auch weiterhin gewährleistet ist, was im Mittelpunkt unseres Interesses steht – die Versorgungssicherheit des Patienten“, erklärt der Geschäftsführer von Juzo aus Aichach in seinem Dankeswort.

Was sind die künftigen Ziele von Eurocom?

Wie sich die Digitalisierungsstrategie des Koalitionsvertrags weiter konkretisieren wird, bleibt abzuwarten. Eurocom wolle unbedingt die reibungslose digitale Verordnung von medizinischen Hilfsmitteln sicherstellen. Weiterhin verfolgen werde der Verband außerdem das wettbewerbswidrige und die Patientensicherheit schädigende Agieren außereuropäischer Billiganbieter im Onlinehandel. Der Umgehung strenger EU-Regularien soll ein Riegel vorgeschoben werden.

Folgen von Corona und Ukraine-Krieg spürbar

Die pandemische Krise und der russische Angriffskrieg, erfordern laut Eurocom künftig geschlossenes Handeln. Die Inflationsrate steigt stetig, Preise für Energie sowie Rohstoffe explodieren und die Gasverfügbarkeit für Unternehmen bleibt ungewiss. „Diese Einflussfaktoren gefährden die wirtschaftliche Produktion und damit die verlässliche Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln und stellen somit ein hohes Risiko für die gesamte Branche und schlussendlich für den Patienten dar. Deswegen setzen wir bei Juzo auf loyale und langjährige Partnerschaften mit Zulieferern aus der Region, aus Deutschland oder Europa und machen uns damit so wenig wie möglich von weltweiten Lieferketten abhängig. Durch die Kreativität, Einsatzbereitschaft und Loyalität aller Mitarbeiter unseres Unternehmen hier in der Region Aichach werden wir auch die aktuellen Herausforderungen meistern“, bekräftigt Jürgen Gold abschließend.