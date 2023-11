Die Unternehmen in Aichach-Friedberg werden unzufriedener

IHK-Konjunkturumfrage

Symbolbild. Der IHK-Konjunkturindex im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich erholt. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Mit der Verschlechterung folgt das Wittelsbacher Land dem allgemeinen Abwärtstrend Bayerisch-Schwabens. Katrin Krauß-Herkert beschreibt der Grund für den Rückgang sei zurückzuführen auf die pessimistischen Erwartungen der Unternehmen. Diese seien eine Folge ungelöster Strukturprobleme, da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft das größte Problem für ihre Entwicklung darstellen würden.

Die Unternehmen erwarten eine Verschlechterung der Geschäftsaussichten

Insgesamt drei Mal im Jahr wird die aktuelle Geschäftslage sowie die Erwartungen der Unternehmen in Form einer Konjunkturumfrage für den IHK-Konjunkturindex befragt. Der Index für diesen Herbst zeigt, dass 45 Prozent der befragten Unternehmen eine gute Geschäftslage berichten, was einen Anstieg von 20 Prozent zum Frühjahr bedeutet. Keine positiven Entwicklungen gab es allerdings in Bezug auf die Frage der Geschäftsaussichten. Hier erwarten lediglich 4 Prozent eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage. Im Gegensatz dazu prognostizieren 42 Prozent eine Verschlechterung, was ebenfalls einen Anstieg von 17 Prozent bedeutet.

Die Liste der konjunkturellen Risiken hat sich verändert

Die konjunkturellen Risiken haben über den Lauf des Jahres zugenommen. Auf Platz eins der Risiken liegen mit 62 Prozent die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, welche im Vergleich zum Frühjahr nun deutlich höher eingestuft werden. Daran angrenzend ist der hohe Energie- und Rohstoffpreis eine weitere Sorge, die 61 Prozent der befragen Unternehmen bestätigen. Weitere Risiken, die mehr als die Hälfte der befragen unternehmen nennen, sind die Nachfrage und der Arbeits- und Fachkräftemangel.

Ein anhaltender Mangel an Fachkräften

Der Arbeits- und Fachkräftemangel stellt sich vor allem im Wittelsbacher Land besonders robust dar. Im vergangenen Oktober lag die Arbeitslosenquote zwar bei 2,4 Prozent und damit zwar unter dem Durchschnitt für Bayerisch-Schwaben von 3,0 Prozent, die hohe Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen zeige allerdings, dass der Mangel an Arbeits- und Fachkräften ein anhaltendes Risiko darstelle.

Katrin Krauß-Herkert betont Bedeutsamkeit der Politik

Die Investitionsabsichten der ortsansässigen Unternehmen nimmt weiter ab. Sollte investiert werden, dann lediglich in Ersatzbeschaffungen, Rationalisierung oder den Umweltschutz betreffend. Investitionen in Produktinnovationen werden zur Seltenheit. Katrin Krauß-Herkert erläutert, die vergangene Phase des wirtschaftlichen Wachstums habe die Unternehmen in Sicherheit gewiegt. Die Wirtschaftspolitik habe an Bedeutung verloren und ungeklärte strukturelle Probleme werden weiter zur Last. Außerdem betont sie, dass Politik und Wirtschaft wieder zueinander finden müssen, um die aktuell belastenden Risiken einzugrenzen. „Es ist die Aufgabe der Politik, ihre Hausaufgaben zu machen und ein Reformpaket zu schnüren, das die strukturellen Probleme des Wirtschaftsstandortes löst.“, erklärt Krauß-Herkert. Der in der vergangenen Woche von der Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder vereinbarte Beschleunigungspakt sei ein wichtiger erster Schritt für die Wirtschaft.