BayWa AG und Ziegler GmbH besiegeln Alleinvertriebspartnerschaft

Kooperation

Das Kick-off-Treffen im Sommer: Gemeinsam wollen die BayWa Geschäftseinheit Massey Ferguson und die Ziegler GmbH im Landtechnikmarkt weiter wachsen. Foto: Ziegler GmbH

Die Ziegler GmbH ergänzt mit der neuen Kooperation sein Portfolio an Maschinen und Geräten der BayWa AG innerhalb der Geschäftseinheit Massey Ferguson, kurz MF. „Die Aufnahme der Ziegler-Bodenbearbeitungsgeräte ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Sortimentsstrategie“, sagt Markus Leinfelder, Leiter Produktmanagement Neumaschinen bei der BayWa AG. Björn Dettlaff, Leiter der Geschäftseinheit Massey Ferguson ergänzt: „Unser Ziel ist, mit MF am Landtechnikmarkt weiter zu wachsen. Das Portfolio der Ziegler GmbH im Bereich Bodenbearbeitung rundet unser bisheriges Sortiment ab und bietet uns in Zukunft einen erweiterten Zugang zu unseren Kunden." BayWa vertreibt beispielsweise Scheibeneggen, Striegel, Saatbettkombinationen und Cambridgewalzen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Testung der Geräte auf dem eigenen Hof

Die Ziegler GmbH hat eine mehr als 100-jährige Tradition. Die Inhaberfamilie bewirtschaftet auch selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb, sodass neue Geräte zuerst auf dem eigenen Hof getestet werden können. Jährlich veröffentlicht Ziegler ein bis zwei neue Maschinen. Mit der BayWa kooperiert das Familienunternehmen bereits im Bereich der Erntetechnik.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vorteile der Kooperation

„Die Partnerschaft mit der BayWa ermöglicht uns nun auch bei Bodenbearbeitungsgeräten eine ganz andere Marktdurchdringung“, sagt Ziegler-Gesamtvertriebsleiter Josef Ziegler. Die ersten 35 Ziegler-Bodenbearbeitungsgeräte stehen bereits für Vorführzwecke bereit. Zum Auftragsbestand für 2023 äußert sich Josef Ziegler folgendermaßen: „In allen Bereichen haben wir jetzt schon rund 70 Prozent unserer geplanten Verkaufsmenge für das Jahr 2023 veräußert.“