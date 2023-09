Auszeichnung für die Firma Treffler aus Echsheim

Prämierung

Peter Tomaschko spricht der Firma Treffler seinen Respekt aus. Foto: Peter Tomaschko

Die Firma Treffler aus Echsheim wurde erneut zu einem der 50 wachstumsstärksten, mittelständischen Unternehmen in Bayern ausgezeichnet. Wie der Landtagsabgeordneter des Kreises Aichach-Friedberg Peter Tomaschko dem Unternehmen gratulierte.

Mehr als 200 Mitarbeiter arbeiten für das auf Agrartechnik spezialisierte, international tätige, Familienunternehmen mit einer Geschichte, die bis in das 17. Jahrhundert zurückreicht. Nun bekam es erneut eine Auszeichnung für eines der wachstumsstärksten, mittelständischen Unternehmen in Bayern. Zu diesem Erfolg überbrachte Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko seine Glückwünsche persönlich an die Firma Treffler und nutzte den Besuch, um das Unternehmen zu besichtigen.

Tomaschko über mittelständische Unternehmen

„Mittelständische, familiengeführte Unternehmen wie die Firma Treffler machen unseren Wirtschaftsstandort Wittelsbacher Land aus: seit vielen Generationen in unserem Landkreis verwurzelt und zugleich ein international erfolgreiches Unternehmen“, lobte Tomaschko und machte deutlich, dass der Mittelstand das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft sei.

„Der Arbeitsmarkt funktioniert nicht ohne ausgebildete Fachkräfte!“

Deshalb habe der Mittelstand auch jede Unterstützung verdient. „Wir brauchen endlich eine Senkung der Strompreise und müssen die Unternehmen auch bei der Suche nach Fachkräften bestmöglich unterstützen“, verkündet der Abgeordnete. „Ich werbe daher aktiv für die berufliche Ausbildung, es kann und muss nicht jeder eine Hochschule besuchen! Der Arbeitsmarkt funktioniert nicht ohne ausgebildete Fachkräfte!“