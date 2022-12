575 Jahre Erfahrung bei Juzo in Aichach ausgezeichnet

Ehrung

38 Mitarbeiter feiern bei Juzo aus Aichach Jubiläum. Foto: Juzo

Der Hersteller für medizinische Hilfsmittel mit Hauptsitz in Aichach ehrte in diesem Jahr 38 Jubilare für ihre Mitarbeit im Unternehmen. Verabschiedet wurde außerdem der langjährige Geschäftsführer von Juzo. Wer nun in die Geschäftsführung eintritt.

Beim Aichacher Familienunternehmen Juzo feierten dieses Jahr 38 Mitarbeiter ihr langjähriges Firmenjubiläum und wurden im Rahmen der Firmenweihnachtsfeier auf die Bühne geholt. Insgesamt 25 Angestellte halten dem Unternehmen bereits über 10 Jahre die Treue, weitere 13 sogar schon über 25 Jahre. Dabei sieht sich Juzo nicht nur als Familienunternehmen, sondern auch als große, bunte Familie. So kommt es nicht selten vor, dass sogar mehrere Generationen einer Familie im Unternehmen vertreten sind, oder Freunde und Bekannte ins Unternehmen geholt werden.

Langjähriger Geschäftsführer bei Juzo geht in den Ruhestand

Die Ehrung der Jubilare und die Danksagung ließ sich der Geschäftsführer Uwe Schettler nicht entgehen, schließlich vollendete er selbst im Sommer sein 40. Jahr bei Juzo. Als Geschenk erhielt er bereits am Sommerfest ein maßstabsgetreues Modell des Juzo Werks, das zukünftig seine heimische Modellbahnlandschaft bereichern wird. Als zweiten großen Programmpunkt der diesjährigen Weihnachtsfeier übergab Uwe Schettler den Staffelstab der Geschäftsleitung an Jürgen Gold und verkündete seinen Ruhestand.

Über Juzo aus Aichach

Die Julius Zorn GmbH mit Hauptsitz im bayerischen Aichach, wurde 1912 in Zeulenroda (Thüringen) gegründet und beschäftigt weltweit über 1.100 Mitarbeiter. Mit der Schwesterfirma in den USA und den verschiedenen Tochterfirmen und Vertriebsorganisationen in Europa und Kanada bedient der Hersteller medizinischer Hilfsmittel einen internationalen Markt. Das Unternehmen produziert medizinische Produkte aus den Bereichen Phlebologie, Lymphologie, Narbenmanagement und Orthopädie wie Kompressionsversorgungen in Rund- und Flachstrick sowie Bandagen und Orthesen.